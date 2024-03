Supersex, il cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

La vita di Rocco Tano, o di Rocco Siffredi, o di entrambi: Supersex è la nuova serie tv italiana di Netflix, disponibile da mercoledì 6 marzo 2024, che racconta il percorso che un giovane di Ortona ha compiuto per diventare una delle icone del cinema a luci rosse del mondo.

Una serie tv provocatoria e ambiziosa, che necessitava di un protagonista capace di accettare la sfida. La scelta non poteva non cadere su Alessandro Borghi, che già in passato ha dato prova di grande talento.

Alessandro Borghi è Rocco Siffredi

Rocco è un uomo diviso a metà: da un lato è Rocco Siffredi, la pornostar più famosa e desiderata del mondo, dall’altro è Rocco Tano, l’uomo dalle umili origini che cerca di scoprire cosa sia, e se anche per lui possa esistere, l’amore. Marco Fiore interpreta Rocco da bambino, Saul Nanni da ragazzo.

Adriano Giannini è Tommaso Del Signore

Fratello putativo di Rocco e suo mito dell’infanzia, vuole dimostrare a tutti di essere un “Tano” e sogna di tornare un giorno al paese “da re”, scrollandosi per sempre di dosso paura e miseria. Francesco Pellegrino è Tommaso a 21 anni.

Jasmine Trinca è Lucia

La donna più desiderata e chiacchierata di Ortona, l’unica che sa leggere dentro Rocco ma anche quella che subisce di più il suo sguardo. Il suo rapporto con Tommaso la segnerà per sempre. Eva Cela è Lucia a 17 anni.

Tania Garribba è Carmela

Madre di Rocco, è una donna affettuosa e devota ma anche una donna dalle umili origini e piena di pregiudizi che la porteranno a ferire involontariamente chi ama.

Enrico Borello è Gabriele

Cugino di Rocco, vive all’ombra del suo mito e per lui è capace di rinunciare a ciò che ha pur di inseguire il sogno della fama.

David Kammenos è Jean Claude

Delinquente corso, è il compagno di affari loschi di Tommaso, nonché fratello possessivo di Sylvie.

Jade Pedri è Sylvie

Giovane ragazza corsa che ruota attorno al mondo di Tommaso e Jean Claude (David Kammenos), si innamora di Rocco e con lui sogna di emanciparsi da quella provincia che si porta addosso nonostante Parigi.

Johann Dionnet è Pontello

Pornodivo interprete del personaggio fumettistico Supersex, è il mito d’infanzia di Rocco nonché suo primo mentore.

Giulio Greco è Cristoph

Protégé di Pontello, subisce l’arrivo, e la rapida ascesa, di Rocco al punto da cercare in tutti i modi di ostacolarlo.

Mario Pirrello è Franco Caracciolo

Attore che si esibisce en travesti nel programma televisivo “Indietro tutta!”, sa superare i pregiudizi di Rocco, aprendogli gli occhi sul mondo e divenendo ben presto suo amico e confidente.

Vincenzo Nemolato è Riccardo Schicci

Il fondatore dell’agenzia Diva Futura che lancerà tra gli anni ’70 e ‘80 icone del porno come Moana Pozzi (Gaia Messerklinger) e Rocco Siffredi.

Gaia Messerklinger è Moana Pozzi

La pornostar italiana degli anni ’80 per eccellenza, sembra capire, e forse condividere, i tormenti di Rocco molto meglio di quanto non faccia lui stesso.

Linda Caridi è Tina

Attrice del soft porno, personalità scivolosa e passionale, è il primo tentativo di relazione di Rocco, la prima a far esplodere il conflitto tra la possibilità di una vita intima e il mondo del porno. Creatura dalla sessualità complessa, porrà Rocco di fronte all’interrogativo sulla profondità e il mistero del desiderio femminile.