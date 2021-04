Supernanny è un programma tv della categoria reality che va in onda da domenica 25 aprile 2021 in chiaro su Nove. Si tratta della prima edizione del popolare format che una volta si chiamava Sos Tata. Il sistema è praticamente uguale a quello cui siamo abituati: Tata Lucia arriva in una famiglia con figli problematici o genitori inadatti e rimane ad osservarli per un giorno prima di prendere provvedimenti spesso drastici e cambiare le regole di casa per i successivi tre. L’unica differenza rispetto al passato è che la protagonista assoluta e unica è Lucia Rizzi, volto amatissimo della tv.

Supernanny – Orari e puntate

Supernanny va in onda in chiaro su Nove ogni domenica in prima serata alle 21,30 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.

Supernanny a Barletta – Famiglia Zanfardino

Supernanny a Roma – Famiglia Gargaro Aloisi

Chi è Tata Lucia

Tata Lucia è Lucia Rizzi, educatrice nata a Milano il 15 febbraio 1942 e dal 2005 protagonista del format Sos Tata. È anche autrice di best seller come Fate i Bravi, che è anche il nome di una popolare rubrica della rivista Oggi, tenuta da lei.

Supernanny – Casting

Chi invece volesse candidare la propria famioglia per le prossime edizioni può farlo tramite il sito del gruppo Discovery. Per i casting bisogna andare qui: castingdiscoveryplus.it.