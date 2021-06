Supernanny a Bologna: Famiglia Sasso

Domenica 6 giugno 2021 è andata in onda la settima puntata della prima stagione di Supernanny, il nuovo programma che vede protagonista Tata Lucia, ricalcato sul popolare Sos Tata. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25.

La formula è quella dell’arrivo di Tata Lucia in una famiglia che ha bisogno di un aiuto educativo per i propri figli sregolati. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata ambientata a Bologna, la nanny trova la famiglia Sasso, formata da mamma Alessia e papà Giuseppe, genitori di tre bambini iperattivi, capelloni e incontrollabili. Riuscirà la Supernanny ad aiutarli? Subito dopo la messa in onda troverete il video integrale della puntata da rivedere.

Supernanny in Streaming: Famiglia Sasso

Subito sopra il trailer; mentre a questo link su Discoveryplus potete rivedere in streaming questa e le altre puntate del programma.