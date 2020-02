SuperBowl 2020 in chiaro in Italia, ecco dove vederlo

Arriva anche quest’anno, nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio, l’evento sportivo più atteso degli Stati Uniti, ovvero il SuperBowl 2020. L’edizione numero 54 della finale della National Football League che incoronerà i vincitori all’Hard Rock Stadium di Miami, in California. Il fischio d’inizio è previsto per le 00:30 (ora italiana), sul canale 20 di Mediaset.

A contendersi la vittoria saranno i Kansas City Chief, vincitori già nell’edizione del 1970, ed i San Francisco 49ers, a quota cinque titoli. In caso di vittoria di questi ultimi, raggiungerebbero i New England Patriots ed i Pittsburgh Sellers.

Oltre alla partita, la serata proporrà momenti di spettacolo, a partire dagli spot che andranno in onda durante la manifestazione e che, per il grande bacino di telespettatori previsto (l’anno scorso davanti alla tv c’erano 98,2 milioni di telespettatori), vedono gli inserzionisti spendere milioni di dollari per soli trenta secondi di pubblicità.

Ma ad intrattenere il pubblico saranno anche delle star del pop: a Demi Lovato andrà il compito di cantare l’inno nazionale prima della partita, mentre l’halftime show, ovvero lo spettacolo che si tiene durante l’intervallo, vedrà come protagonista Jennifer Lopez e Shakira.

La telecronaca della partita sarà affidata a Federico Mastria ed all’ex giocatore ed allenatore di football Alessandro Trabattoni, mentre Gabriele Cattaneo sarà l’inviato.

Super Bowl 2020, streaming

E’ possibile seguire il Super Bowl 2020 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, oppure sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset (gratuita per tutti i dispositivi).