Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 12 aprile, alle 21:20 in tv su Italia 1, va in onda il film Super Mario Bros. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Super Mario Bros – Trama

Stasera, 12 aprile 2025, alle 21:20 su Italia 1, va in onda Super Mario Bros. – Il Film (2023), un film d’animazione basato sull’iconico videogioco Nintendo. Ecco i dettagli richiesti:

Il film segue le avventure di Mario e Luigi, due fratelli idraulici di Brooklyn. Durante un lavoro per riparare una tubatura sotterranea, vengono risucchiati attraverso un misterioso condotto che li trasporta nel magico Regno dei Funghi. Qui, i due si separano: Mario finisce nel colorato Regno dei Funghi, governato dalla Principessa Peach, mentre Luigi si ritrova in un luogo oscuro controllato dal temibile Bowser, il re dei Koopa. Con l’aiuto di Peach, Toad e altri alleati, Mario intraprende un’epica missione per salvare Luigi e fermare i piani di Bowser, che minaccia di conquistare il regno e costringere Peach a sposarlo. La storia è un mix di azione, umorismo e richiami ai videogiochi, con ambientazioni vivaci e momenti nostalgici per i fan.

Super Mario Bros – Cast e doppiatori

Mario: Voce originale di Chris Pratt, doppiato in italiano da Claudio Santamaria.

Principessa Peach: Voce originale di Anya Taylor-Joy, doppiata in italiano da Valentina Favazza.

Luigi: Voce originale di Charlie Day, doppiato in italiano da Giuseppe Russo.

Bowser: Voce originale di Jack Black, doppiato in italiano da Massimo Bitossi.

Toad: Voce originale di Keegan-Michael Key, doppiato in italiano da Nanni Baldini.

Donkey Kong: Voce originale di Seth Rogen, doppiato in italiano da Fabrizio Vidale.

Cranky Kong: Voce originale di Fred Armisen, doppiato in italiano da Massimo Lopez.

Spike: Voce originale di Sebastian Maniscalco, doppiato in italiano da Edoardo Stoppacciaro.

Kamek: Voce originale di Kevin Michael Richardson, doppiato in italiano da Saverio Indrio.

Inoltre, Charles Martinet, storica voce di Mario nei videogiochi, appare in alcuni cameo vocali.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram