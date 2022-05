Da mercoledì 4 maggio 2022 su Netflix è finalmente disponibile Summertime 3, terza stagione della serie tv italiana ambientata sulla Riviera Romagnola. Anche in questa stagione, protagonisti sono Summer (Coco Rebecca Edogamhe) ed Ale (Ludovico Tersigni) e la loro storia d’amore tra alti e bassi.

Ma Summertime 4 si farà? I fan della serie tv s stanno chiedendo se, dopo il finale della terza stagione, ci sarà un seguito. La risposta è no: già l’anno scorso, in occasione della presentazione della seconda stagione, Netflix aveva annunciato che Summertime 3 sarebbe stata l’ultima stagione.

Questo ha ovviamente permesso agli sceneggiatori di lavorare affinché potessero far giungere a conclusione tutte le storyline dei personaggi, lasciando però qualche questione leggermente in sospeso per dare la possibilità agli spettatori di immaginare loro un futuro per i protagonisti.

La terza stagione, quindi, mette Summer, Ale, ma anche Sofia (Amanda Campana), Dario (Andrea Lattanzi) ed Edo (Giovanni Maini) di fronte a nuove scelte e responsabilità che li spingeranno a crescere ancora. Nel cast di Summertime 3, confermati tutti gli attori principali, con l’aggiunta di Cristiano Caccamo (Luca), Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).