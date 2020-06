Sulle ali della pazzia, film-tv su Raidue: trama e streaming

Il 19 giugno 2019, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Sulle ali della pazzia, girato in Canada nel 2018. Il film-tv vede al centro un morboso rapporto tra una madre e la figlia futura sposa

Sulle ali della pazzia, trama

Amber Vickers (Victoria Diamond) sta per sposarsi con Luke Jones (Matthew Raudsepp): quando dà la notizia alla madre Sharon (Romy Rosemont), la invita nella villa in cui vive temporaneamente con Luke e con la madre del giovane, Jill (Kari Matchett).

Sharon è un’infermiera instabile: ad inizio film, ad esempio, uccide un suo paziente, il che fa capire che sia una donna disposta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Arrivata nella villa in cui si trova la figlia, fa così conoscenza di Luke e soprattutto di Jill, scoprendo che tra la donna e la figlia c’è un ottimo rapporto.

Anche Amber lo conferma, raccontando alla madre che Jill ha numerose cose in comune con lei. Una cosa, questa, che aumenta la gelosia di Sharon verso la donna. Inizia così ad ostacolare i preparativi del matrimonio, sostenendo che non sia necessario spendere tutti quei soldi; poi, vedendo che questo non serve a niente, passa alle maniere pesanti.

Sharon cerca quindi di avvelenare Jill, finendo poi per romperle una gamba e renderla prigioniera della sua stessa casa. Jill, ferita e spaventata, si ritrova ad affrontare un nemico che vuole eliminarla e riprendersi la figlia, costi quel che costi.

Sulle ali della pazzia, cast

Ecco il cast principale di Sulle ali della pazzia:

Victoria Diamond: Amber Vickers

Matthew Raudsepp: Luke Jones

Romy Rosemont: Sharon Vickers

Kari Matchett: Jill Jones

Salvatore Antonio: Evan

Adam Reid: detective

Jenny Brizard: infermiera

Sulle ali della pazzia, streaming

E’ possibile vedere Sulle ali della pazzia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.