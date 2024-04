Sulle ali della musica, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 23 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Sulle ali della musica. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. Qui il trailer.

Sulle ali della musica – Trama

Sulle ali della musica (titolo originale The Conductor), è un film biografico del 2018 diretto da Maria Peters e che racconta la vera storia di Antonia Brico, la prima donna ad aver diretto un’orchestra sinfonica.

Il film narra le vicende di Antonia Brico, una giovane donna olandese emigrata negli Stati Uniti all’inizio del Novecento con la sua famiglia. Fin da piccola, Antonia nutre una grande passione per la musica e sogna di diventare direttrice d’orchestra. Tuttavia, in un mondo dominato dagli uomini, le sue ambizioni vengono ostacolate da pregiudizi e discriminazioni.

Nonostante le difficoltà, Antonia non demorde e, con tenacia e determinazione, si batte per affermare il suo talento. Grazie al suo duro lavoro e alla sua innata predisposizione, Antonia riesce a farsi strada nel mondo della musica, ottenendo un posto come pianista e poi come direttrice d’orchestra di alcune orchestre minori.

Il traguardo più importante arriva quando Antonia diventa la prima donna a dirigere la Filarmonica di Berlino, una delle orchestre più prestigiose al mondo. Il suo successo rappresenta un’importante vittoria per le donne e un’ispirazione per tutte coloro che lottano per realizzare i propri sogni.

Sulle ali della musica – Cast

Christanne de Bruijn nel ruolo di Antonia Brico

Benjamin Wainwright nel ruolo di Frank Nicholson

Scott Turner Schofield nel ruolo di Anton

Seumas F. Sargent nel ruolo di Mr. Brico

Annet Malherbe nel ruolo di Johanna Brico

Raymond Thiry nel ruolo di Willem Mengelberg