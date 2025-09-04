Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Succede anche nelle migliori famiglie – Trama

Succede anche nelle migliori famiglie è una commedia italiana del 2024, diretta e interpretata da Alessandro Siani. Il film racconta la storia della famiglia Di Rienzo, apparentemente perfetta ma sconvolta dalla morte improvvisa del padre, un medico rinomato e punto di riferimento per tutti.

Davide Di Rienzo (Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia, è laureato in medicina ma lavora come volontario alla Caritas, lontano dalle aspettative paterne. Dopo il lutto, Davide torna nella villa di famiglia in Sicilia per stare vicino alla madre Lina (Anna Galiena), insieme ai fratelli “perfetti” Renzo (Dino Abbrescia), avvocato, e Isabella (Cristiana Capotondi), psicologa. La situazione prende una piega inaspettata quando Lina, superata rapidamente la perdita, annuncia di voler sposare Angelo Cederna (Antonio Catania), un vecchio amico d’infanzia.

I tre fratelli, sospettosi e determinati a impedire il matrimonio, si trovano coinvolti in una serie di equivoci, segreti familiari e colpi di scena tragicomici che mettono alla prova i loro legami. La storia, ambientata tra Milazzo e Cefalù, mescola comicità e riflessione sull’amore e la resilienza familiare.

Succede anche nelle migliori famiglie – Cast

Alessandro Siani: Davide Di Rienzo, il protagonista, pecora nera della famiglia.

Cristiana Capotondi: Isabella Di Rienzo, sorella di Davide, psicologa.

Dino Abbrescia: Renzo Di Rienzo, fratello di Davide, avvocato.

Anna Galiena: Lina, la madre della famiglia Di Rienzo.

Antonio Catania: Angelo Cederna, il misterioso fidanzato di Lina.

Euridice Axen: ruolo non specificato, ma parte del cast corale.

Sergio Friscia: attore siciliano, in un ruolo secondario.

Sebastiano Somma: il padre defunto della famiglia Di Rienzo.

