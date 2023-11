Su Real Time la serie TV su Taffo: Questa cassa non è un albergo

Impossibile non conoscere la famiglia Taffo, ormai celebre agenzia funebre che in questi anni ha spopolato sul Web grazie alle sue campagne pubblicitarie (e non solo) davvero esilaranti. Dopo il debutto nella musica con il singolo Magari muori realizzato qualche anno fa con la collaborazione di Romina Falconi (che su YouTube vanta oltre due milioni di visualizzazioni), adesso i Taffo sono pronti al debutto televisivo.

Infatti, su Real Time arriva la docu-serie Questa cassa non è un albergo che racconta con ironia e irriverenza il lavoro della famiglia Taffo. Tra chiamate nel cuore della notte, decisioni difficili da prendere e accese discussioni tra i dipendenti, la serie mostra le vicende professionali di Luciano Taffo, il titolare della Taffo Funeral Services, imprenditore nel settore funebre che da oltre 45 anni cerca di donare serenità alle famiglie in lutto.

Serie TV Taffo su Real Time: data e orari

La serie TV Taffo andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, in prima serata giovedì 2 novembre a partire dalle ore 21.30. Tutti gli episodi saranno trasmessi nella stessa serata.

Serie TV Taffo: puntate e streaming

La docu-serie Questa cassa non è un albergo sulla famiglia Taffo si compone di soli 3 episodi, della durata di circa 30 minuti ciascuno. Le singole puntate sono visibili anche in streaming su Discovery+. Qui di seguito l’elenco delle puntate.

Episodio 1: L’alba di un giorno nuovo

Episodio 2: Più semplice a dirsi che a farsi

Episodio 3: Sogno in grande

Trailer Questa cassa non è un albergo