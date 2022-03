Studio Battaglia s1e1, prima puntata

Il 15 marzo 2022, su Raiuno, va in onda la prima puntata di Studio Battaglia, la nuova serie tv remake di The Split, serie britannica andata in onda per due stagioni. La serie ha come protagoniste una madre e le sue tre figlie, nonché lo studio legale in cui lavorano tutte tranne una e le loro vicende private.

Studio Battaglia, la prima puntata

Anna Battaglia (Barbora Bobulova) ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da pochi giorni in un nuovo studio legale (Zander e Associati), quando sotto l’ufficio trova ad aspettarla suo padre Giorgio (Massimo Ghini), che non vedeva da 25 anni. Quella mattina affronta sua sorella Nina (Miriam Dalmazio), rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian e accoglie Parmegiani (Michele De Mauro), un facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla (Carla Signoris).

Alla fine, però, sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia (Lunetta Savino), che quella sera festeggia i 65 anni con una grande festa. Mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro (Giovanni Toscano), la più piccola della famiglia Battaglia, Viola (Marina Occhionero), insiste con le sorelle perché incontrino il padre. Lavorando al contratto prematrimoniale di una soubrette e un calciatore, Anna si riavvicinerà al suo collega Massimo (Giorgio Marchesi), con cui c’è una forte alchimia, ma lui sembrerebbe interessato anche a Nina.

Studio Battaglia, come vederlo

sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in