Studio Battaglia, location: dov’è stato girato?

Sebbene in un legal drama numerose scene siano girate in interni, anche Studio Battaglia, la nuova serie in onda su Raiuno a partire da martedì 15 marzo 2022, ha alcune scene ambientate nella città in cui si svolgono le vicende delle tre protagoniste.

Ma dov’è girato Studio Battaglia? La location principale della serie, remake della britannica The Split, è Milano: qui Palomar, casa di produzione della fiction, ha scelto alcuni luoghi in cui effettuare le riprese in esterno che coinvolgono i vari personaggi.

Non ci sono location specifiche, ma in alcuni momenti è facile riconoscere la città meneghina, non solo per le inquadrature del Duomo che ogni tanto smezzano tra una scena e l’altra, ma anche per altri luoghi che fanno da sfondi ai dialoghi interpretati dal cast.