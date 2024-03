Studio Battaglia 2, trama terza e ultima puntata (28 marzo 2024)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Giovedì 28 marzo 2024, su Raiuno, va in onda la terza e ultima puntata di Studio Battaglia, la nuova stagione della fiction tv remake di The Split, serie britannica andata in onda per due stagioni. La serie ha come protagoniste una madre e le sue tre figlie, nonché lo studio legale in cui lavorano tutte tranne una e le loro vicende private. Quante puntate sono.

Studio Battaglia – Trama ultima puntata

Titolo: Segreti e bugie

L’ultima puntata di Studio Battaglia 2 si apre con Anna e Massimo che si ritrovano a dover affrontare le conseguenze della loro relazione clandestina. Alberto, il marito di Anna, scopre la verità e la caccia di casa. Anna è devastata, ma decisa a lottare per il suo amore con Massimo.

Nel frattempo, Nina si trova in una situazione difficile. È incinta di Leo, il suo ex fidanzato, ma non sa come dirglielo. Quando finalmente trova il coraggio di confessargli la verità, Leo reagisce in modo inaspettato.

Anche Viola è alle prese con i suoi problemi. Deve trovare un nuovo appartamento per sé e Alessandro, e affrontare la sua paura di volare. Nel frattempo, riceve una proposta di lavoro inaspettata che potrebbe cambiare la sua vita.

Studio Battaglia, dove vederlo

E’ possibile vedere Studio Battaglia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.