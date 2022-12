Striscia la notizia, perché stasera non c’è Enzo Iaccetti?

La coppia più famosa di Striscia la Notizia, ovvero quella formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, è tornata dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci solo tre giorni fa. E già ora bisogna registrare la defezione di uno dei due conduttori, ovvero Iacchetti.

Ma perché Enzo Iacchetti non è Striscia la Notizia questa sera, giovedì 15 dicembre 2022? Il motivo sta in un’indisposizione che ha costretto il conduttore a casa. Iacchetti, fanno sapere dall’ufficio stampa del programma, sta fortunatamente bene e seguirà Striscia da casa.

Al suo posto, ci sarà Enrico Beruschi, un volto che chi è cresciuto negli anni Ottanta conosce molto bene, essendo stato uno dei protagonisti, insieme a Greggio, di Drive In, lo storico varietà di Italia 1 ideato sempre da Antonio Ricci.

Enrico Beruschi, 81 anni, ha appena festeggiato i cinquant’anni di carriera. Nel 1972 lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone-tormentone “Sarà un fiore”.