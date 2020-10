Striscia la Notizia: perché con Ficarra c’è Cristiano Militello e non Picone?

Questa sera alla conduzione della prima puntata settimanale di Striscia la Notizia troviamo Salvo Ficarra e Cristiano Militello.

Il motivo è presto detto: Valentino Picone è risultato positivo al coronavirus:.

Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@FicarraePicone — Striscia la notizia (@Striscia) October 26, 2020

Riporta Repubblica che: “Picone è risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, rimarrà a casa in via precauzionale”.