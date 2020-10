Striscia la notizia, quando torna Picone a fianco di Ficarra?

Dalla puntata del 26 ottobre 2020, a Striscia la notizia si nota l’assenza di Valentino Picone, uno dei due componenti del duo Ficarra e Picone che da anni siede per qualche mese a stagione dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Il motivo è stato annunciato nelle ore scorse: Picone è risultato positivo al tampone a cui sia lui che gli altri componenti del cast e della troupe di Striscia si devono sottoporre per poter lavorare in sicurezza, e quindi ora è in isolamento.

Quando tornerà in onda Picone a Striscia la notizia? Il suo ritorno è previsto il prima possibile, ovvero non appena il test molecolare da lui effettuato non darà esito negativo. Nel frattempo, dopo Cristiano Militello, Ficarra sarà affiancato da Sergio Friscia, già noto al pubblico di Striscia per essere l’imitatore di Beppe Grillo.