Strategie efficaci per le scommesse live sul calcio in tv

Sono sempre più numerosi gli appassionati di scommesse sportive che si stanno concentrando su strategie che coinvolgono le scommesse live. La selezione di opzioni in questo settore, così come il numero di scommesse live piazzate, sono entrambi aumentati rapidamente negli ultimi anni. In effetti, per alcuni bookmaker le scommesse live rappresentano circa la metà di tutte le scommesse piazzate. Per questo motivo, di seguito presentiamo alcune esperienze con le scommesse e strategie che possono rivelarsi particolarmente interessanti, insieme ad alcuni validi suggerimenti.

Quali sono i tipi più popolari di scommesse live nel calcio?

Per scommesse live si intendono quei pronostici piazzati quando l’evento in oggetto è già in corso di svolgimento. Queste giocate sono quelle che registrano la maggiore crescita in termini di volume presso i siti scommesse nonaams.club che offrono questo tipo di opzione.

In questo specifico settore ci sono diversi tipi di scommesse che hanno fatto presa sulle comunità di appassionati. Sono spesso contraddistinte da quote rispettabili e una realistica probabilità di successo. Ecco una spiegazione dettagliata delle varie strategie che è possibile applicare immediatamente.

Scommesse live su un risultato nel tempo rimasto

Una forma particolarmente popolare di strategia di scommesse live nel calcio è sul risultato entro il tempo rimanente in una partita. Questa è diversa da una scommessa standard sul risultato complessivo della partita.

In sostanza, è una scommessa standard del tipo 1X2. Questo tipo di scommessa live viene spesso utilizzata quando la partita è attualmente in parità o se il favorito è in svantaggio si presume che segnerà più goal del suo avversario durante il tempo rimanente nella partita. Allo stesso modo, si potrebbe scommettere su un pareggio poco prima della fine della partita qualora si ritenesse che ci sarà più di una rete. In questo secondo scenario le probabilità saranno generalmente molto basse, ma questa è una strategia che piace a molti.

Di certo mettiamo in guardia dallo scommettere troppo e consigliamo di piazzare questa scommessa solo se entrambe le squadre sembrano soddisfatte del risultato o se un goal avrebbe scarso effetto. Le gare di ritorno negli ottavi di finale o le finali nelle fasi a gironi spesso si prestano con successo a questa tattica.

Le scommesse goal sono un’opzione live redditizia

Una delle tendenze più interessanti nelle scommesse in tempo reale riguarda i pronostici sui goal. Qui, due strategie sono particolarmente degne di nota:

scommessa sul numero di gol segnati nel tempo rimanente sotto forma di under/over;

pronostico sui goal segnati in ritardo (si definisce un “goal in ritardo” quello segnato dopo il 75° minuto della partita).

Vale la pena prendere in considerazione una scommessa se live sui goal nel finale se, ad esempio, un giocatore è stato espulso. Altra situazione promettente è quando entrambe le squadre hanno urgente bisogno di un goal prima della fine della partita.

Una regola che molti utilizzano è la seguente: se c’è più di un gol di differenza tra le squadre, si scommette contro un goal nel finale; se una partita che coinvolge un chiaro favorito è in parità, o se quel favorito è in svantaggio, allora si scommette sul goal in ritardo. Da evitare invece pronostici del tipo “prossima ammonizione” in quanto questo tipo di scommessa è davvero troppo rischioso.

Quante partite seguire scommettendo live

Questa è un punto molto controverso tra gli habitué delle scommesse live. Molti sconsigliano con veemenza di seguire una singola partita. Questo perché spesso si finisce per desiderare che un determinato risultato o cosa accada perdendo l’obiettività e la rapidità d’azione richiesta dalle scommesse live.

Molte persone seguono gli aggiornamenti direttamente nel sito del bookmaker che utilizzano tramite il live ticker di cui molti sono dotati. Questo fa in modo che si possa reagire immediatamente, piazzando una scommessa all’accadere di un evento prendendo quote interessanti prima che cambino.

Altri invece sostengono che è preferibile seguire la partita in diretta video. Questo per capire cosa sta succedendo e anticipare di qualche secondo, utile per piazzare una scommessa, il cambio delle quote nel bookmaker. Effettivamente questa seconda opzione è quella preferibile in quanto si ha il polso della situazione e si è concentrati solo su un incontro per volta.

Inoltre, non va dimenticato che le scommesse sono un modo divertente di puntare sullo sport preferito. Se questa attività diventa troppo stressante allora non è più divertente e rischia di trasformarsi in una pericolosa ossessione.

Le scommesse live multiple

Di norma, le quote offerte sulle scommesse live sono di per sé molto interessanti. Per questo motivo, non c’è una vera ragione per ricorrere a scommesse multiple. Ciò aggiungerebbe semplicemente dei rischi inutili.

Inoltre, mettere insieme diverse scommesse live richiederebbe troppo tempo. In un situazione del genere, con gli eventi in corso da tenere d’occhio, le migliori quote potrebbero facilmente sfuggire. Per questo motivo il consiglio è quello di orientarsi su scommesse singole con buone probabilità di realizzarsi. Le strategie delle multiple sono applicabili solo molto raramente nell’ambito delle scommesse live.

Qualche suggerimento finale per piazzare scommesse live vincenti

In primo luogo, ovviamente, bisogna essere certi di aver trovato il bookmaker online giusto. Oltre a un interessante programma di scommesse live e buone quote, anche una serie di altri criteri sono decisivi per le scommesse live.

Per esempio, il bookmaker dovrebbe presentare un interessante live ticker e, idealmente, il live streaming delle partite. I tempi di caricamento delle quote aggiornate dovrebbero essere i più brevi possibili, riducendo al minimo le attese e consentendo di piazzare le scommesse con precisione ogni volta che lo si desidera. Anche la qualità dei live ticker può variare considerevolmente: in alcuni casi, lanciano semplicemente un mucchio di numeri, mentre altri includono testo e utili informazioni di base. Dopotutto, se un giocatore di una squadra si è infortunato o meno, o semplicemente ha avuto una brutta giornata, potrebbe essere un fattore decisivo nel piazzare il prossimo pronostico live.

Infine, il consiglio più importante per le scommesse: per la maggior parte, bastano piccoli importi. Meglio ancora dividere il proprio budget e piazzare più scommesse, piuttosto che andare pesantemente solo su un pronostico.