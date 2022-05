Stranger Things 4, quanti episodi sono (e che durata hanno?)

Dopo tre anni di attesa (la terza stagione risale al 2019, poi ci si è messa di mezzo la pandemia), Stranger Things 4 è pronto ad entusiasmare il pubblico di ogni angolo del mondo che si è appassionato alle avventure sovrannaturali dei giovani protagonisti dell’immaginaria cittadina di Hawkins, nell’Indiana. L’uscita della quarta stagione è stata fissata da Netflix per il 27 maggio 2022.

Ma da quanti episodi è composto Stranger Things 4? In tutto, la stagione è composta da nove episodi, ma Netflix ha deciso di distribuirli in due volumi. Il primo, in uscita il 27 maggio, è composto dai primi sette episodi, mentre il secondo volume, composto dagli ultimi due episodi rimanenti, sarà disponibile dal 1° luglio.

Per quanto riguarda la durata degli episodi, anche questo aspetto merita una nota a parte: rispetto alle prime tre stagioni, infatti, Stranger Things 4 dura molto di più: tutti gli episodi sono lunghi più di un’ora, con il record detenuto dall’ultimo episodio, di ben due ore e mezza. Ecco l’elenco completo:

Primo episodio: un’ora e 15 minuti

Secondo episodio: un’ora e 16 minuti

Terzo episodio: un’ora e 3 minuti

Quarto episodio: un’ora e 17 minuti

Quinto episodio: un’ora e 14 minuti

Sesto episodio: un’ora e 13 minuti

Settimo episodio: un’ora e 38 minuti

Ottavo episodio: un’ora e 25 minuti

Nono episodio: due ore e 30 minuti

Stranger Things 4, la trama

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose.

In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.