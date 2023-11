Storie criminali su NOVE: puntate, orari e streaming

Storie criminali è un programma tv della categoria docufiction giunto alla terza stagione. che racconta alcuni dei casi internazionali più controversi della cronaca nera. Ogni episodio si concentra su un caso specifico, esaminando gli eventi che lo hanno portato a verificarsi, le indagini che sono state condotte e il processo giudiziario che ne è seguito. Presentatore: Andrea Pancani.

Chi è Andrea Pancani

Andrea Pancani è un giornalista e conduttore televisivo italiano. È nato a Napoli il 30 luglio 1961. Ha studiato giurisprudenza e scienze politiche, ma ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1982, a Roma, presso la redazione di “Olimpico”, cooperativa che edita quotidiani regionali e sportivi.

Nel 1987 ha fondato “Vogliadiradio”, tra i primi esperimenti di talk-radio in Italia. Due anni più tardi approda a Telemontecarlo dove lavora come inviato di cronaca. Successivamente è inviato per gli esteri, dove svolge molte corrispondenze internazionali.

Nel 2002 è approdato a LA7, dove ha condotto diversi programmi di approfondimento giornalistico, tra cui “Omnibus”, “Tribù” e “Coffee Break”.

Pancani è noto per il suo stile di conduzione rigoroso e documentario. È particolarmente apprezzato per le sue inchieste sulla cronaca nera, che ha raccontato in diversi programmi, tra cui “Storie criminali”.

Nel 2010 è stato nominato vicedirettore del TG La7. Pancani è sposato e ha due figli.

Storie criminali – Orari e canale

Storie criminali va in onda in chiaro su Nove ogni martedì in prima serata dalle 21,20. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.

Storie criminali – Puntate

Di seguito alcune delle puntate più viste.

Ti ordino di morire: il diciottenne Conrad Roy viene trovato morto in un parcheggio del Massachusetts. La polizia inizialmente ritiene che si tratti di un suicidio, ma la scoperta di messaggi di testo inquietanti inviati dalla fidanzata, Michelle Carter, li porta a chiedersi se la morte sia stata in realtà un omicidio.

La maledizione del Cecil Hotel: il Cecil Hotel di Los Angeles è uno degli hotel più famosi al mondo, ma anche uno dei più sinistri. La sua storia è costellata di misteri, omicidi e altre morti sospette. Ogni episodio di questo speciale racconta una storia diversa della terrificante storia dell’hotel.

Nascosto nell’ombra: nel 2001, le prove del DNA rivelano l’identità di uno dei serial killer americani più spietati degli anni ’80: Grim Sleeper. L’uomo è stato responsabile di almeno 14 omicidi, tutti commessi a Los Angeles.

Il caso di Natalie Wood: la star di Hollywood Natalie Wood scompare misteriosamente nel 1981. La sua morte viene inizialmente archiviata come annegamento accidentale, ma le indagini continuano a sollevare domande sulla sua morte.

Il caso di Steven Avery: Steven Avery è un uomo innocente che viene condannato per omicidio e imprigionato per 18 anni. Dopo essere stato rilasciato grazie al lavoro del procuratore Ken Kratz, Avery viene nuovamente accusato di omicidio.

L’omicidio di Odin Lloyd: il giocatore di football americano Aaron Hernandez viene condannato per l’omicidio del suo amico Odin Lloyd. L’omicidio suscita scalpore a causa della fama di Hernandez e della sua storia personale.

Il caso di Amanda Knox: Amanda Knox e Raffaele Sollecito vengono condannati per l’omicidio di Meredith Kercher, una studentessa britannica. Dopo diversi anni di indagini, Knox e Sollecito vengono assolti e scagionati dalle accuse.

Il caso di Jeffrey Epstein: Jeffrey Epstein è un finanziere miliardario accusato di traffico sessuale di minori. Epstein viene trovato morto in carcere nel 2019, mentre era in attesa di processo.