Storia di mia moglie, film su Rai3: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 9 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Storia di mia moglie, un film drammatico del 2021 diretto da Ildikó Enyedi, tratto dall’omonimo romanzo di Milán Füst. . Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Storia di mia moglie – Trama

Il capitano di lungo corso Jakob Storr (Gijs Naber) è un uomo abituato a comandare sulla sua nave, ma la sua vita privata è un caos. In particolare, la sua relazione con la moglie Lizzy (Léa Seydoux), una donna francese incontrata per caso a seguito di una scommessa, è tormentata da gelosia e insicurezza.

Scorr ha sposato Lizzy credendo che questo avrebbe portato stabilità nella sua vita, ma la donna, libera e indipendente, sfugge costantemente al suo controllo. Nel corso degli anni, il loro matrimonio viene messo a dura prova da incomprensioni, tradimenti e segreti.

Storia di mia moglie – Cast

Gijs Naber: Jakob Storr

Léa Seydoux: Lizzy

Lajos Borosi: Léopold

Ursula Strauss: Csáky

Sophie Rois: Hermine

Dina Eastwood: Rosa Storr

Grace Dexter: Lizzy da bambina