Stolen, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 22 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Stolen con Nicolas Cage. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Stolen – Trama

Will Montgomery è un ladro professionista che viene tradito durante una rapina e viene condannato a otto anni di prigione. Dopo aver scontato la pena, Will è determinato a cambiare vita e a ricongiungersi con la sua ex moglie, Alison, e la loro figlia, Morgan.

Will trova lavoro come autista di taxi e inizia a frequentare una donna di nome Riley. Tuttavia, il suo passato torna a tormentarlo quando viene contattato da un ex complice, Vincent Sherman, che gli propone di partecipare a una rapina a un’importante banca di New York.

Will è riluttante a tornare al suo vecchio stile di vita, ma si rende conto che è l’unica possibilità che ha per ricominciare da capo. Tuttavia, la rapina va storta e Will si ritrova inseguito dalla polizia e dai suoi ex complici.

Will dovrà usare tutte le sue abilità per sopravvivere e ricongiungersi con la sua famiglia.

Critica

“Stolen” è un film d’azione diretto da Simon West e interpretato da Nicolas Cage, Malin Akerman e Josh Lucas. Il film è stato accolto con recensioni contrastanti da parte della critica. Alcuni critici hanno elogiato le performance degli attori, in particolare quella di Cage, che è stato definito “in forma smagliante”. Altri critici hanno criticato la trama, che è stata definita “prevedibile” e “banale”. Il film è stato un successo commerciale, incassando oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

Stolen – Cast Attori

Il cast principale include:

Nicolas Cage: Will Montgomery

Malin Akerman: Riley Simms

Josh Lucas: Vincent Sherman

Sami Gayle: Alison Loeb

Mark Valley: Fletcher

M.C. Gainey: Hoyt

Barry Shabaka Henley: Reginald