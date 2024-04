Stasera tutto è possibile 2024, ospiti puntata 22 aprile

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera tutto è possibile nel 2024 taglia un importante traguardo: il programma di Raidue è infatti giunto alla decima edizione, che parte lunedì 1° aprile 2024. Alla conduzione ritroviamo Stefano De Martino, padrone di casa del programma dalla quinta edizione (le prime quattro sono state condotte da Amadeus).

Il programma è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights, Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

Stasera tutto è possibile, puntata 22 aprile 2024

Il tema della quarta puntata è “Arti e Mestieri”. Ospiti, oltre a Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Mara Venier), anche Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia.

Tra i giochi, oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, icona del programma, ci saranno: “Stammi dietro dance”, “All’unisono”, “Decollo immediato”, “Segui il labiale” e “Dammi due mani”. Inoltre, farà il suo esordio “Vorrei ringraziare”, un nuovo gioco in cui alcuni ospiti saranno chiamati a centro palco e, dopo aver ricevuto il “Golden Step” per una determinata categoria, dovranno salire sul podio e fare un discorso di ringraziamento per il premio appena ricevuto.

Il cast di Stasera tutto è possibile 2024

Il programma, oltre agli ospiti a rotazione, ha anche un cast fisso su cui può contare: nell’edizione 2024 sono stati confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, a cui si aggiungono Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Confermato anche Vincenzo De Lucia, con le sue ormai iconiche imitazioni.

I giochi di Stasera tutto è possibile 2024

Il programma propone i suoi giochi iconici, come la mitica “Stanza inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, dove improvvisare sketch. Tornano, poi, i grandi “classici”, come “Segui il labiale” e “Rumori di mimo”, ma non manca qualche novità come “Dammi due mani”. In questo nuovo gioco due ospiti sono chiamati a preparare una ricetta, mettendoci uno la faccia e l’altro solo le mani (e invertendosi poi i ruoli), con l’aiuto del conduttore, che presta la voce.