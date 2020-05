Stasera tutto è possibile 2020, replica dell’11 maggio: ospiti

Ultimo appuntamento in replica, questa sera alle 21:20 su Raidue, per Stasera Tutto é Possibile, edizione 2019 del divertente varietà che arriva dalla Francia e che ha conquistato l’Italia fin dalla prima edizione. La novità dell’ultima edizione è la conduzione di Stefano De Martino, che prende il posto di Amadeus.

Per il resto, il programma rimane invariato: un gruppo di personaggi famosi si mette in gioco con alcune prove -senza punteggi e classifiche- per divertirsi e divertire il pubblico. Giochi legati alla musica, al ballo e, soprattutto, alla stanza inclinata, una gag da improvvisare su un piano inclinato di 22,5 gradi, che rende il tutto più complicato.

L’11 maggio 2020 va in onda la replica dell’ultima puntata dell’ultima edizione, che ha avuto come tema la Musica: ospiti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Stasera tutto è possibile 2020, streaming

E’possibile vedere Stasera tutto è possibile in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. L’intera edizione è inoltre già disponibile sulla pagina ufficiale del programma.