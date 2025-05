Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

L’edizione 2025 di Avanti un altro! torna in onda in prima serata su Canale 5 dalla serata di oggi, giovedì 22 maggio, nel prime-time dell’emittente ammiraglia di Mediaset. La programmazione prevede due puntate a serata con la classica conduzione del duo storico Paolo Bonolis-Luca Laurenti.

Come sempre ci saranno le domande ai concorrenti disposti in fila e il gioco finale “al contrario” e non mancheranno alcune novità. Personaggi presenti la Bonas Paola Caruso (l’anno scorso affiancata da Ilaria Gallozzi, non sappiamo quest’anno), il Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Viviana Vizzini, la Hostess Greta Cianfano. Flavia Vento, inoltre, nel ruolo del ‘Vento del mistero’, rivolgerà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo o alieni.

Il nuovo salottino di Avanti un altro!

Il salottino 2025 come sempre coordinato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) comprende la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni e la ‘moglie’ Giorgia Pianta. E poi, tra gli altri Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e tante novità in arrivo.

Foto | via Sorrisi e Canzoni Tv

