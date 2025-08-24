Stasera su Italia1: Il cosmo sul comò (film)
Domenica 24 agosto su Italia1 in prima serata andrà in onda il film Il cosmo sul comò con inizio previsto per le ore 21,25. Si tratta di un film del 2008 per la regia di Marcello Cesena del genere commedia. La durata è di circa un’ora e 35 minuti.
Il cosmo sul comò Cast
Il cast vede protagonista il classico trio comico composta da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Altri attori presenti sono Sergio Bustric, Victoria Cabello, Silvana Fallisi, Raul Cremona, Sara D’Amario, Angela Finocchiaro, Elena Giusti, Cinzia Massironi, Isabella Ragonese, Debora Villa.
Il cosmo sul comò Trama
Il film si articola su vari episodi (quattro) in cui Aldo, Giovanni e Giacomo interpretano una serie di personaggi. Si passa dai quadri storici ai maestri di filosofia orientale; dai colloqui con una dottoressa (Angela Finocchiaro) nel tentativo di avere un figlio alla vita di parrocchia. Tutto sempre molto gustoso come da tradizione del trio.