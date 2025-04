Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 11 aprile, alle 21:20 in tv su Italia 1, va in onda il film Taken 3 – L’ora della verità. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Taken 3 – L’ora della verità – Trama

Taken 3 – L’ora della verità è un film d’azione del 2015, diretto da Olivier Megaton e terzo capitolo della saga iniziata con Io vi troverò.

Bryan Mills, ex agente della CIA, cerca di godersi una vita tranquilla a Los Angeles, vicino alla figlia Kim e all’ex moglie Lenore, che sta affrontando un divorzio dal nuovo marito Stuart. La situazione precipita quando Lenore viene trovata morta e Bryan è ingiustamente accusato dell’omicidio.

Braccato da CIA, FBI e polizia, Bryan deve usare le sue abilità speciali per sfuggire alla cattura, scoprire i veri colpevoli e proteggere Kim, l’unica persona che gli rimane. Tra inseguimenti, combattimenti e colpi di scena, Mills segue gli indizi fino a un intrigo che coinvolge debiti, tradimenti e criminali russi, deciso a dimostrare la sua innocenza e vendicare Lenore.

Taken 3 – L’ora della verità – Cast

Liam Neeson interpreta Bryan Mills, l’ex agente letale e padre devoto.

Famke Janssen è Lenore St. John, l’ex moglie di Bryan.

Maggie Grace nel ruolo di Kim Mills, la figlia di Bryan.

Forest Whitaker dà vita a Franck Dotzler, l’ispettore che dà la caccia a Bryan.

Dougray Scott interpreta Stuart St. John, il nuovo marito di Lenore.

Completano il cast attori come Jon Gries, Leland Orser, Sam Spruell e Jonny Weston.

