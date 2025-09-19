Stasera in TV: programmi di venerdì 19 settembre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 19.09.2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|Suzuki Jukebox – La notte delle Hit
|Musica
|RAI2
|Race for Glory – Audi vs Lancia
|Film
|RAI3
|Kabul
|Serie Tv
|RETE4
|Quarto Grado
|Attualità
|CANALE5
|Tradimento
|Soap Opera
|ITALIA1
|Citadel
|Serie Tv
|LA7
|Propaganda Live
|Satira
|REALTIME
|Bake Off Italia: Dolci in forno 13
|Talent Show
|CIELO
|Ritratto della giovane in fiamme
|Film
|TV8
|Pechino Express – Fino al tetto del mondo
|Reality Show
|NOVE
|Giorgio Panariello – La favola mia
|Show