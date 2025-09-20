Stasera in TV: programmi di sabato 20 settembre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 20.09.2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|Pino è – Il viaggio del musicante
|Musica
|RAI2
|Un omicidio per due – Festa di compleanno
|Film Tv
|RAI3
|Sapiens – Un solo Pianeta
|Documentario
|RETE4
|Nemico Pubblico
|Film
|CANALE5
|Ciao Darwin Giovani 8.7
|Show
|ITALIA1
|Shazam! Furia degli Dei
|Film
|LA7
|In Altre Parole
|Attualità
|REALTIME
|Dottor Hekim – Medico geniale
|Docureality
|CIELO
|Gomorra – La serie
|Serie Tv
|TV8
|Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
|Docureality
|NOVE
|Accordi & Disaccordi
|Talk Show