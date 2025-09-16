Stasera in TV: programmi di martedì 16 settembre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 16.09.2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi
|Fiction
|RAI2
|Freeze
|Show
|RAI3
|Il Coraggio di Blanche
|Film
|RETE4
|E’ sempre Cartabianca
|Attualità
|CANALE5
|Io Canto Family
|Talent Show
|ITALIA1
|Shark – Il primo squalo
|Film
|LA7
|DiMartedì
|Attualità
|REALTIME
|La mia vita con la Tourette
|Docureality
|CIELO
|Il Trono di Spade
|Serie Tv
|TV8
|X Factor 2025
|Talent Show
|NOVE
|Femmine contro Maschi
|Film