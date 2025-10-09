Stasera in TV: programmi di giovedì 9 ottobre 2025

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 9.10.2025, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|La Ricetta della Felicità
|Serie Tv
|RAI2
|Ore 14 Sera
|Attualità
|RAI3
|Attenti al libro
|Cultura
|RETE4
|Dritto e Rovescio
|Attualità
|CANALE5
|La notte nel cuore
|Soap Opera
|ITALIA1
|Black Adam
|Film
|LA7
|PiazzaPulita
|Attualità
|REALTIME
|Il Re del Bisturi
|Docureality
|CIELO
|Qualificazioni Mondiali 2026: Repubblica Ceca-Croazia
|Calcio
|TV8
|Blacklight
|Film
|NOVE
|Sinceramente Persia – One Milf Show
|Show