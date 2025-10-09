Stasera in TV: programmi di giovedì 9 ottobre 2025

09/10/2025 Debora Marighetti Guida tv, Notizie tv 0

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 9.10.2025, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.

RAI1 La Ricetta della Felicità Serie Tv
RAI2 Ore 14 Sera Attualità
RAI3 Attenti al libro Cultura
RETE4 rete4 Dritto e Rovescio Attualità
CANALE5 La notte nel cuore Soap Opera
ITALIA1 italia1 Black Adam Film
LA7 la7 PiazzaPulita Attualità
REALTIME realtime Il Re del Bisturi Docureality
CIELO cielo Qualificazioni Mondiali 2026: Repubblica Ceca-Croazia Calcio
TV8 Blacklight Film
NOVE Sinceramente Persia – One Milf Show Show

