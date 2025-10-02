Stasera in TV: programmi di giovedì 2 ottobre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 2.10.2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|La Ricetta della Felicità
|Serie Tv
|RAI2
|Ore 14 Sera
|Attualità
|RAI3
|The Mauritanian
|Film
|RETE4
|Dritto e Rovescio
|Attualità
|CANALE5
|La notte nel cuore
|Soap Opera
|ITALIA1
|L’Uomo d’Acciaio
|Calcio
|LA7
|PiazzaPulita
|Attualità
|REALTIME
|Il Re del Bisturi
|Docureality
|CIELO
|End of a Gun
|Film
|TV8
|UEFA Europa League: Feyenord-Aston Villa
|Calcio
|NOVE
|Io e Gianlu
|Show