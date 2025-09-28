Stasera in TV: programmi di domenica 28 settembre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 28.09.2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|Balene – Amiche per sempre
|Fiction
|RAI2
|N.C.I.S./N.C.I.S. Origins
|Serie Tv
|RAI3
|PresaDiretta
|Informazione
|RETE4
|Fuori dal Coro
|Attualità
|CANALE5
|La notte del cuore
|Soap Opera
|ITALIA1
|Le Iene
|Infotainment
|LA7
|L’amore infedele – Unfaithful
|Film
|REALTIME
|90 giorni per innamorarsi
|Docureality
|CIELO
|The Lincoln Lawyer
|Film
|TV8
|I Delitti del BarLume 12
|Serie Tv
|NOVE
|Enrico Brignano Show
|Show