Stasera c’è Cattelan su Rai2: ospiti e scaletta del 23-24 gennaio

Stasera, martedì 23 gennaio 2024, su Rai 2 in seconda serata alle ore 23,35 va in onda Stasera c’è Cattelan…su Rai2, il talk show (o late night show per dirlo all’americana) di Alessandro Cattelan che riparte dunque con una nuova stagione, sempre accompagnato dalla musica degli Street Clerks.

Stasera c’è Cattelan: ospiti 23 gennaio

Durante la prima puntata, che andrà in onda martedì 23 gennaio troveremo l’attore Willem Dafoe, star del film “Povere creature!”; I Soliti Idioti, ovvero il duo comico composto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, la band dei Subsonica e Marco Travaglio.

Stasera c’è Cattelan: ospiti 24 gennaio

Nella seconda puntata di mercoledì 24 gennaio troveremo invece i seguenti ospiti: Pietro Castellitto, Rocco Siffredi assieme alla moglie Rosa Caracciolo e ai figli Lorenzo e Leonardo Tano, e Giorgia Fumo.