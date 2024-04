Stasera a casa Rossi stasera su Rai5, con Riccardo Rossi – Quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Riccardo Rossi apre le porte della sua casa virtuale per un’esperienza di intrattenimento unica. In “Stasera a casa Rossi”, in onda su Rai 5 sabato 13 aprile 2024 alle 21:15, il comico italiano si veste di panni inediti, quelli del padrone di casa perfetto.

Stasera a casa Rossi – Quante puntate

Lo show si divide in quattro parti che dovrebbero andare in onda per altrettanti sabati consecutivi fino al 4 maggio.

Un viaggio tra ricordi e riflessioni

Con la sua impareggiabile simpatia e ironia, Rossi ci accompagna in un viaggio attraverso i ricordi della sua adolescenza. Tra aneddoti divertenti e riflessioni profonde, ripercorriamo i grandi temi della vita quotidiana, dall’attualità alla moda, passando per l’arte e la cultura.

Musica, cinema, televisione e tanto altro

La musica ci fa rivivere le atmosfere delle feste di gioventù, con i lenti ballati sulle note dei Pink Floyd e le accuse di plagio a Michael Jackson. Il cinema ci regala incontri indimenticabili con i miti del grande schermo, da Alberto Sordi ad Al Pacino e Robert De Niro. La televisione ci porta indietro nel tempo, con i ricordi in bianco e nero della Rai e l’avventura emozionante dell’uomo sulla luna. E non manca un omaggio alla moda, con uno sguardo alla giornata tipo del celebre stilista Giorgio Armani, e all’arte, attraverso la vita turbolenta del Caravaggio.

Uno sguardo sulla vita quotidiana

Ma “Stasera a casa Rossi” non è solo un viaggio nel passato. C’è spazio anche per riflessioni sulla vita di oggi, con chiacchiere tra amici sulla palestra, la dieta e le piccole grandi sfide del quotidiano.

Un ritratto inedito di Riccardo Rossi

Tra risate e spunti di riflessione, lo spettacolo ci offre un ritratto inedito di Riccardo Rossi, al di là del personaggio televisivo. Lo vediamo nei panni di un amico, di un confidente, di un uomo che sa cogliere l’essenza della vita con ironia e profondità.