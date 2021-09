Star in the Star, quante puntate sono e quando finisce?

E’ uno dei programmi più attesi di questo inizio stagione tv: Star in the Star, in onda dal 16 settembre 2021 su Canale 5, è un mix tra Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show e vede dieci cantanti esibirsi sotto l’identità di altri famosissimi cantanti. Il tutto, sotto la guida di Ilary Blasi e la giuria formata da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella.

Ma da quante puntate è composto Star in the Star? Come rivelato dalla stessa Blasi qualche settimana fa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in tutto le puntate del programma sono sette, in onda per altrettante settimane. La finale, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà quindi in onda il 28 ottobre.

Star in the Star, come funziona

A Star in the Star 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. La giuria dovrà valutare le esibizioni e decidere chi salvare e chi eliminare. L’eliminato dovrà smascherarsi subito e rivelare la sua identità.