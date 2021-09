Star in the Star, è polemica: è una copia?

Sebbene Star in the Star, in onda da questa sera su Canale5, non sia ancora partito ufficialmente, non si fa che parlare del programma. La polemica è scoppiata infatti per la presunta somiglianza con ben due programmi Rai: Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, due grandi successi della concorrenza.

In Star in the Star, infatti, dieci concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo vestiranno i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

Le celebrità, che non saranno svelate, saranno trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. Il tutto, sotto la guida di Ilary Blasi, con il commento della giuria formata da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, che deciderà di puntata in puntata chi eliminare.

Insomma, sulla carta le somiglianze ci sono tutte, ma la Blasi, in un’intervista a Panorama, non si è detta preoccupata. Come per ogni cosa, basta che se ne parli…