Star in the Star, i concorrenti

Il meccanismo intorno a Star in the Star, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ed in onda dal 16 settembre 2021, prevede che i dieci concorrenti si esibiscano sotto le mentite spoglie di altri famosissimi cantanti. Per questo, quindi, è impossibile dire chi siano i partecipanti al programma, almeno fin quando non saranno eliminati e dovranno smascherarsi.

E’ però possibile sapere chi saranno i dieci cantanti che interpreteranno e che non cambieranno nel corso delle puntate: vedremo, quindi, Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

Per regolamento, durante l’esibizione i concorrenti nella prima parte canteranno in playback, cercando di imitare la gestualità del loro cantante, mentre nella seconda parte dovranno cantare con la loro voce, cercando di imitare al meglio quella dell’artista da cui sono vestiti. La giuria, formata da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, dovrà valutare le esibizioni e decidere chi salvare e chi eliminare.