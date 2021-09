Star in the Star 23 settembre: Pino Daniele canta Je so’ pazzo (gallery e video)

Nella seconda puntata di Star in the Star, di questa sera, 23 settembre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo rivisto sul palco anche Pino Daniele, che stasera ha proposto il brano Je so’ pazzo.

Non si trattava, chiaramente, della vera star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata.

Anche stavolta l’esibizione è stata praticamente perfetta. Voce somigliantissima, trucco migliorato rispetto alla scorsa settimana (o almeno così ci pare) e, nel complesso, un voto eccellente per questa performance. Difficile però capire chi si possa nascondere sotto al trucco.

Le celebrità vengono trasformate in tutto e per tutto, nel trucco e nell’atteggiamento, per cercare di essere davvero uguale all’originale. A giudicare l’esibizione è la giuria formata da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, che, assieme al pubblico in sala, decide attraverso un punteggio chi eliminare e chi invece mandare alla prossima puntata.

A voi le immagini dell’esibizione della celebrity misteriosa che ha interpretato Pino Daniele nella puntata di Star in the Star del 23 settembre 2021. Il video si può trovare invece sulla pagina ufficiale del programma.