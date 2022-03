Stand Up: Comici in prova su NOVE: orari, puntate e cast

Tutto pronto per il debutto di Stand Up: Comici in prova, l’adattamento italiano del format britannico Stand Up & Deliver che andrà su NOVE a partire da domenica 13 marzo, alle ore 21.25. Un programma che vede 5 comici professionisti insegnare l’arte della stand up comedy a un gruppo di VIP.

Gli insegnanti avranno due settimane di tempo per “preparare” i VIP, svelando loro i trucchi del mestiere e le principali tecniche teatrali. Durante la fase di apprendimento, i comici in prova dovranno sostenere diverse prove e, al termine delle due settimane di “scuola”, saranno chiamata ad affrontare un vero e proprio esame finale: una serata di stand up comedy.

Stand Up: Comici in prova: cast

I cinque comici professionisti protagonisti di Stand Up: Comici in prova sono Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa.

I comici in prova, invece, saranno volti noti del mondo dello spettacolo. In questa prima edizione del programma ci saranno Filippo Magnini, Sara Simeoni, Jill Cooper, Filippo Bisciglia, Stefania Orlando, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa.

Stand Up: Comici in prova: puntate in streaming

Le puntate di Stand Up: Comici in prova possono essere viste in diretta streaming sul sito ufficiale di discovery+. Su questo portale, inoltre, tutti gli abbonati hanno la possibilità di guardare in anteprime le puntate disponibili.