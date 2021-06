Stai lontano da mia figlia, film-tv: trama, finale e cast

L’11 giugno 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Stai lontano da mia figlia, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime il 25 luglio 2020 con il titolo “Stalked by my husband’s ex” o “Another Mother”. La storia vede al centro una ragazza il cui matrimonio rischia di essere rovinato.

Stai lontano da mia figlia, la trama

Kristen Carter (Alex McKenna) accetta la proposta di matrimonio di Ryan Munson (Adam Huss). La donna è ben accolta dalla figlia di lui, Lisa (Joey Rae Blair), avuta con Nina (Juliana Dever). Questa, da tempo, si è allontanata dalla famiglia: ha problemi di alcolismo ed è molto aggressiva.

Scoperto che Ryan si sposerà, la donna irrompe alla sua festa di fidanzamento, ma viene portata via. Quella stessa sera, Sierra (Melissa Ordway), amica di Kristen, torna a casa con l’auto dell’amica, ma resta coinvolta in un incidente stradale causato da un’altra macchina e muore.

Nina, intanto, non si arrende e, tramite i social network, entra in contatto con la figlia, convincendola ad incontrarsi. Le due si vedono ad un ristorante, ma Lisa capisce che c’è qualcosa che non va. Fortunatamente arriva il padre, che ha trovato i messaggi che la figlia e Nina si sono scambiati, ed ha un confronto con la donna. All’arrivo della Polizia, però, Nina viene trovata senza vita e Ryan arrestato per omicidio.

Il finale di Stai lontano da mia figlia

-ATTENZIONE: SPOILER-

Kristen deve così crescere Lisa da sola, fin quando non scopre di essere inseguita da Matt (Mike Erwin), il suo ex. E’ stato lui a causare l’incidente di Sierra, e non Nina come si pensava. Non solo: è anche l’artefice dell’omicidio di Nina stessa, per cui ha fatto incastrare Ryan.

Matt rapisce Lisa, sostenendo di amare ancora Kristen e di voler stare con lei. Kristen riesce a tenerlo a bada, rubandogli la pistola. Durante un confronto, l’uomo cade da un dirupo. Ryan viene così rilasciato e può sposarsi con Kristen, crescendo insieme a lei Lisa.

Stai lontano da mia figlia, il cast

Ecco il cast di Stai lontano da mia figlia:

Alex McKenna: Kristen Carter

Adam Huss: Ryan Munson

Joey Rae Blair: Lisa

Juliana Dever: Nina

Melissa Ordway: Sierra

Mike Erwin: Matt

Zondra Wilson: Detective Murphy

Stai lontano da mia figlia, streaming

Si può vedere Stai lontano da mia figlia in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.