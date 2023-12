Squadre Ciao Darwin 8 dicembre 2023: chi è Madre Natura (gallery)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, venerdì 8 dicembre 2023, in prima serata su Canale5 va in onda la terza puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

La puntata prevede lo scontro tra la squadra dei Lavoratori, capitanata da Cristina Quaranta, e la squadra degli Influencer, capitanata da Soleil Sorge e così composta: Giorgia Yin, Nelson Chuck, George Ciupilan, Samara Tramontana, Linda Stabilini, Nic Patata, Le Donatella, Sasy Cacciatore, Kevin Ruiz, Iris Mulas, Samu Cunto e Ivan Vettoretto, Federica Tirassa, Giovanna Abbate, Tommaso Pozzi, Martina Pagani e Amedeo Venza.

La gara si è aperta con la prova “Il salto della quaglia”, in cui i concorrenti dovevano saltare da un trampolino e atterrare su una piattaforma galleggiante. La squadra dei Lavoratori ha vinto la prova con un punteggio di 22 a 18.

La seconda prova, “Il salto della lucertola”, ha visto i concorrenti saltare da un’altezza di 10 metri su un materasso. La squadra degli Influencer ha vinto la prova con un punteggio di 20 a 18.

La terza prova, “Il salto della rana”, ha visto i concorrenti saltare da un’altezza di 8 metri su un bersaglio. La squadra dei Lavoratori ha vinto la prova con un punteggio di 22 a 18.

L’ultima prova, “Il salto del delfino”, ha visto i concorrenti saltare da un trampolino e atterrare in una piscina. La squadra degli Influencer ha vinto la prova con un punteggio di 20 a 18.

Al termine delle prove, la squadra dei Lavoratori ha vinto la sfida con un punteggio totale di 82 a 76

Ciao Darwin 8/12: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda la modella australiana Sarah Shaw (le vediamo nella gallery subito sopra). Per quanto riguarda la terza puntata di venerdì 8 dicembre 2023 si tratta invece di (comunicheremo il nome a breve). Ecco una sua fotogallery (qui la sua pagina Instagram).