Squadre Ciao Darwin 26 gennaio 2024: chi è Madre Natura (gallery)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, venerdì 26 gennaio 2024, in prima serata su Canale5 va in onda la settima puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Nella puntata di Ciao Darwin del 26 gennaio 2024 si sono sfidate le squadre di Trattorie e Stellati. Ecco come erano composte le squadre.

Trattorie

Capitano: Claudio Amendola

Membri:

Francesca, 35 anni, casalinga e cuoca di una trattoria di Roma

Giovanni, 45 anni, macellaio e proprietario di una trattoria di Napoli

Teresa, 55 anni, cameriera e titolare di una trattoria di Palermo

Marco, 25 anni, chef e proprietario di una trattoria di Milano

Maria, 65 anni, mamma di Giovanni e Teresa e nonna di Francesca

Stellati

Capitano: Andy Luotto

Membri:

Luca, 30 anni, attore e regista

Chiara, 25 anni, cantante e attrice

Roberto, 40 anni, giornalista e scrittore

Giulia, 50 anni, avvocato e giudice

Federico, 60 anni, professore universitario e ricercatore

Le due squadre si sono sfidate in una serie di prove, tra cui:

L’uomo e la macchina: i concorrenti dovevano dimostrare la loro abilità nel guidare una macchina a pedali.

La sfilata: i concorrenti dovevano sfilare indossando abiti ispirati alla loro categoria.

La prova di abilità: i concorrenti dovevano dimostrare la loro abilità in una serie di attività, tra cui il lancio del disco, il tiro con l’arco e la corsa ad ostacoli.

Ciao Darwin 26/1: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda e quinta puntata la modella australiana Sarah Shaw, in terza e quarta la modella rumena Andreea Sasu (le vediamo tutte nella gallery subito sopra). La sesta puntata invece ha visto l’ingresso di un uomo, ovvero Padre Natura Lukasz Zarazowski, un modello polacco.

A breve il nome di oggi….