Squadre Ciao Darwin 22 dicembre 2023: chi è Madre Natura (gallery)

Stasera, venerdì 22 dicembre 2023, in prima serata su Canale5 va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Nella quinta puntata di Ciao Darwin 9, in onda il 22 dicembre 2023, si scontreranno le squadre dei Divano e degli Sport. Conosciamo i rispettivi capitani: Sergio Friscia, conduttore televisivo e imitatore e Andrea Maestrelli, ex calciatore e opinionista sportivo, ma non sono stati resi noti gli altri componenti, anche se girano i nomi di Stefano Bettarini, Gianluca De Matteis, Veronica Gentili, Alessandra Mussolini, Francesco Moser, e Iva Zanicchi.

Ciao Darwin 22/12: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda la modella australiana Sarah Shaw in terza e quarta la modella rumena Andreea Sasu (le vediamo tutte nella gallery subito sopra). Per quanto riguarda la puntata di venerdì 22 dicembre 2023 si tratta invece di… in aggiornamento)