Squadre Ciao Darwin 12 gennaio 2024: chi è Madre Natura (gallery)

Stasera, venerdì 22 dicembre 2023, in prima serata su Canale5 va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

La sesta puntata di Ciao Darwin 9, in onda su Canale 5 il 12 gennaio 2024, vedrà sfidarsi le squadre delle Milf e delle Teen. A guidare le Milf sarà Elenoire Casalegno, conduttrice, modella e attrice italiana. Elenoire è una donna solare e carismatica, che non ha paura di mostrarsi per quello che è.

A guidare le Teen sarà Lavinia Abate, ovvero Miss Italia 2022. Lavinia è una giovane donna talentuosa e determinata, che non ha paura di mettersi in gioco. Sappiamo che nella squadra ci sarà anche la celebre influencer Aurora Celli.

Le due squadre si sfideranno in una serie di prove fisiche e mentali, per dimostrare chi è la più adatta alla sopravvivenza. Tra le prove previste, si segnalano:

La sfida dei baci: le concorrenti delle due squadre dovranno baciare un uomo sconosciuto per un certo periodo di tempo.

La sfida della memoria: le concorrenti delle due squadre dovranno memorizzare una serie di oggetti.

La sfida della forza: le concorrenti delle due squadre dovranno competere in una gara di forza.

La squadra vincitrice della puntata si aggiudicherà la possibilità di sfidare la squadra vincitrice della puntata precedente.

Ciao Darwin 12/1: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda e quinta puntata la modella australiana Sarah Shaw, in terza e quarta la modella rumena Andreea Sasu (le vediamo tutte nella gallery subito sopra). A breve il nome di oggi….