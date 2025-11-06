Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 6 novembre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 6 novembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini

Ospiti puntata 6 novembre

Ospiti della puntata saranno: Ferzan Özpetek (regista e testimonial Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro)

Valentina Lodovini (protagonista di Una Famiglia Sottosopra, commedia di Alessandro Genovesi)

Giovanni Floris (con il libro Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà)

Mario Tozzi (con Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità)

Elio Capitani (in scena con Erano tutti miei figli di Arthur Miller)

In collegamento: Pier Paolo Spinazzé (CIBO, street artist e attivista) e Don Paolo Loro Milan (sacerdote, Diocesi di Biella).