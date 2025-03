Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 6 marzo, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 6 marzo

Tra i protagonisti della serata ci saranno l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg e Kim Rossi Stuart, quest’ultimo presente per parlare della miniserie “Il Gattopardo”. Dal mondo delle serie TV anni ’90, arriverà anche Ian Ziering, celebre per il ruolo di Steve Sanders in “Beverly Hills 90210”. In studio saranno presenti inoltre Serena Dandini, la scrittrice Chiara Valerio e il cantautore Renzo Rubino.

Non mancheranno momenti di spettacolo: i ballerini Pablo Valentin Moyano e Pasquale La Rocca si esibiranno in una performance dal vivo, accompagnati dalle melodie dell’organetto di Pierpaolo Vacca. Alla “lampada di Splendida Cornice” ci sarà il famoso fumettista argentino José Muñoz. Come sempre, Geppi Cucciari sarà affiancata dal pubblico in studio, dai “competenti” e dalla band di Nicola “Ballo” Balestri, per una serata che promette di mescolare alto e basso con il suo stile unico e ironico.

