Stasera, giovedì 6 febbraio, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 6 febbraio

Gli ospiti di questa settimana includono Pietro Castellitto e Giulia Louise Steigerwalt, rispettivamente protagonista e regista del film “Diva Futura”, lo scrittore Francesco Piccolo che presenta il suo nuovo libro “Sono qui: m’ammazzi”, e Francesco Russo, attore nella serie “M-il figlio del secolo”. Tra gli altri ospiti ci saranno Tony Saccucci, regista del documentario “Controluce”, il giornalista Antonio Caprarica e la scrittrice Licia Troisi.

La puntata offrirà anche momenti di spettacolo con le performance dal vivo dei primi ballerini del Teatro alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, del trio vocale Le Sorelle Marinetti e del gruppo a cappella Neri per Caso.

In collegamento da Torino, Rachela Baroni, nota come “la prof in coda”, sarà con una sua alunna per aiutarla a ottenere il permesso di soggiorno. Roberto Mercadini, con le sue “pillole di conoscenza”, sarà questa settimana a Marradi, in provincia di Firenze. Infine, alla lampada di Splendida Cornice, l’ospite sarà Francesca Baerald, un’artista specializzata in cartografia.

