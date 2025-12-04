Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 4 dicembre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 4 dicembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini.

Ospiti puntata 4 dicembre

Tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice ci sarà Alberto Angela, il divulgatore italiano più amato dal grande pubblico. Proprio la sera di Natale, giovedì 25 dicembre, condurrà lo speciale “Stanotte a Torino” e, in collegamento dallo studio di Teulada, presenterà il suo ultimo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”.

In collegamento dal Sudan raggiungerà il programma Elena Giovanella, anestesista di Emergency. Ci saranno anche il giornalista de La Stampa Andrea Malaguti e l’esperto d’arte Nicolas Ballario, che parleranno della nuova statua dedicata a Luciano Pavarotti a Pesaro.

In studio, spazio al cinema e al teatro con Benedetta Porcaroli, protagonista del film “Il rapimento di Arabella”, Francesca Inaudi, volto della serie “L’altro ispettore”, e la grande Ottavia Piccolo, attualmente in scena con lo spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo”. Ospite particolare sarà Fabio Giomi, ex dipendente Pam, mentre alla Lampada di Splendida Cornice siederà l’illustratrice e fumettista Elena Mistrello.