Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 30 ottobre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 30 ottobre, su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

Ospiti puntata 30 ottobre

Super ospiti i tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, assieme alla comica Michela Giraud, e ai giornalisti Giulia Innocenzi, Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli e Lucia Goracci.

Ci saranno poi anche anche Vincenzo Salemme e lo scrittore Roberto Mercadini, il balletto su “I’m on fire” con Arianna Lenti e Giulio Galimberti e Syria che canterà nella parte “Nuntereggae più” ispirata a Rino gaetano. Gli esperti sono Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, Giuseppe Antonelli, linguista, Ester Viola, avvocata civilista, e Roberto Manfredini, docente di Medicina Interna.