Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 3 aprile, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 3 aprile

Il programma ospiterà come super ospite l’étoile Roberto Bolle, che il prossimo 29 aprile sarà protagonista in prima serata su Rai 1 con “Viva la Danza”. In studio ci sarà anche Dargen D’Amico, pronto a presentare il suo nuovo singolo “Nullatenente”. Tra gli ospiti, Greta Scarano, al debutto come regista con il film “La vita da grandi”, accompagnata dagli attori principali Matilda De Angelis e Yuri Tuci.

Si uniranno a loro Manuel Agnelli, interprete della versione italiana del musical “Lazarus”, insieme al regista Valter Malosti, il mentalista Andrea Rizzolini, autore e regista dello spettacolo “Incanti”, la fumettista Beatrice Tassone e, in collegamento da Kiev, il trombettista Paolo Fresu. Alla postazione “lampada” di “Splendida Cornice” troveremo Valerio Lundini, che dal 10 aprile tornerà online su RaiPlay con la seconda stagione di “Faccende Complicate”.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram